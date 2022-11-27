Yalan haber yayıcılığından maksat nedir?
Bir süreden bu yana üç harfli marketler adı altında toplumu yanlış bilgi ve haberlerle yanıltıcı yayınlar yapanlara gazeteci yazar Ersoy Dede, Twitter hesabından isyan etti.
Dezenformasyonun önemli bir örneğini oluşturan Musa Özsoy isimli sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından başka bir market zincirine ait satış fişini başka bir şirkete aitmiş gibi yayınlayarak yalan haber yayıcılığında bulundu.
Gazeteci, yazar, televizyoncu Ersoy Dede, ise bu şahsaTwitter hesabından isyan ederek şu ifadeleri kullandı:
"Bu paylaşımı pek çok yerde gördüm.. Colgate’in Natural Extracts with Charcoal özellikli ürünü.. İddia o ki, Yunus Market’te 9,90 TL ye satılan ürünün ŞOK’ta indirimli hali 25 TL.. BU DOĞRU DEĞİL.. Eleştiride hakkaniyetli olmak lazım.. olayın aslı şöyle:"
Ersoy Dede devam tweetinde ise şu ifadeleri kullanıyor ve gerçek fişin görselini paylaşıyor:
"ŞOK’ta 25 TL ye satılan ürün ile 9,90’a görülen aynı değil. 9.90 olan, Colgate markasının Natural Extracts Deniz Tuzu çeşidi ve ürün şu anda üretilmiyor. ŞOK’ta 25 TL’ye satılan Natural Extracts with Charcoal ise Yunus Marketlerde 62,90 TL. Bu da fişi:"
Bu paylaşımı pek çok yerde gördüm.. Colgate’in Natural Extracts with Charcoal özellikli ürünü.. İddia o ki, Yunus Market’te 9,90 TL ye satılan ürünün ŞOK’ta indirimli hali 25 TL..— Ersoy Dede (@ersoydede) November 27, 2022
BU DOĞRU DEĞİL..
Eleştiride hakkaniyetli olmak lazım.. olayın aslı şöyle pic.twitter.com/HjhH2en2w0
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