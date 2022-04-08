Yakılarak öldürülen gencin cinayet zanlısı yakalandı
Iğdır’da 16 yıl önce yakılarak öldürülen gencin cinayet zanlısı, Jandarmanın derin ve kapsamlı çalışmasıyla yakalandı.
Genel 08.04.2022, 17:41
Iğdır’da 16 yıl önce yakılarak öldürülen gencin cinayet zanlısı, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 19 Ağustos 2006'da Tuzluca ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi'nde yakılarak öldürülmüş halde bulunan 18 yaşındaki C.S’nin katil zanlısının bulunması için geçen yıl yeniden kapsamlı çalışma başlattı.
Bu kapsamda, ekiplerin 55 personelle düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, cinayetle ilgileri olabileceği şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 18 altın sikke ele geçirildi.
Kaynak: AA
15
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|29
|25
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|30
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Sevilla
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|30
|29
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22