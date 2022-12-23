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Yahya Bostan yazdı: 'Pentagon imzalı terör mesajları'

Gazeteci-Yazar Yahya Bostan, Yeni Şafak'taki köşesinde "Pentagon imzalı terör mesajları" başlıklı yazıyı kaleme aldı. Bostan yazısında "Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, eski yönetimin kirli işlerini deşifre etmeye devam ediyor. Belgelere göre Pentagon Twitter’dan Ortadoğu’da psikolojik harp ve algı yönetimi yaptığı bazı sosyal medya hesaplarını korumasını istedi" dedi.

Genel 23.12.2022, 08:13
Yahya Bostan yazdı: 'Pentagon imzalı terör mesajları'

Yahya Bostan'ın "Pentagon imzalı terör mesajları" başlıklı yazısı...

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, eski yönetimin kirli işlerini deşifre etmeye devam ediyor. Belgelere göre Pentagon Twitter’dan Ortadoğu’da psikolojik harp ve algı yönetimi yaptığı bazı sosyal medya hesaplarını korumasını istedi. Twitter’ın da bu hesapları beyaz listeye aldığı, onlara mavi tik özelliği verdiği ortaya çıktı.

Gazeteci Lee Fang aracılığıyla yayınlanan son belgeler bizi de ilgilendiriyor. Çünkü meselenin ucu PKK’yı destekleyen hesaplara uzanıyor. Bu ayrıntıyı Türk medyasında fark eden gazetelerden biri de Yeni Şafak oldu. Dün, Yazıişleri haberi okurlarına “Twitter da PKK’yı desteklemiş” başlığıyla ana sayfadan duyurdu.

İleride yayınlanacak yeni belgeler Pentagon’un Twitter üzerinden PKK’ya verdiği desteği somut örneklerle ortaya koyabilir. Ben 2016 yılına giderek bu hesapların Türkiye’nin terörle mücadelesine karşı nasıl kullanıldığına ışık tutmaya çalışacağım.

2016 yılı, Fırat Kalkanı operasyonunun ilk günleriydi. DEAŞ terör tehdidinin bertarafı için düğmeye basılmıştı. Operasyon DEAŞ’a karşı yapıldığı için ABD ile temas kurulmuş, operasyonel işbirliği tesis edilmişti. ABD bir yandan Türkiye ile konuşuyordu. Diğer yandan da terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kazanımlarını korumak için örtülü faaliyetler yürütüyordu.

Geriye dönüp bakıldığında görülecektir. Washington’un amacı Türkiye ile diyaloğu korumak, aynı zamanda Türk operasyonunu yavaşlatmak, El Bab’a Mehmetçik yerine terör örgütü PKK’nın girmesini sağlamaktı. Washington El Bab’ın Türk kontrolüne geçmesini ve terör koridorunun ortadan ikiye bölünmesini istemiyordu.

O günlerde Ankara’nın ABD’den beklentisi terörle mücadelesine destek olmasıydı. Hava desteği bekleniyordu örneğin. ABD önce Mehmetçiğe hava desteği vermeyi kabul etmiş, daha sonra “Uçaklarımız Ruslarla karşı karşıya gelebilir” endişesiyle fikir değiştirmişti. ABD operasyona SİHA desteği verebileceğini söylüyordu. Ancak daha sonra bir kez daha fikir değiştirdiğini, sadece İHA ve istihbarat desteği vermeyi kabul ettiğini o dönemin tanıkları anımsar.

Tuhaflıklar bununla da sınırlı kalmamıştı. ABD ordusu, içerideki unsurları üzerinden ÖSO’yu yanlış yönlendirmeye çalışıyordu. Bu Türk operasyonunu baltalamak demekti. Operasyon bölgesinde faaliyet yürüten ABD İHA’larının elde ettiği verileri Türkiye ile paylaşıp paylaşmadığı da büyük bir soru işaretiydi. Tüm bu yaşananların sabır taşını çatlattığı, Ankara’nın ABD İHA’larının ve özel kuvvetlerinin harekât sahasına girmesine izin vermediği o dönem kulislerde konuşulan bir konuydu.

Mehmetçik El Bab operasyonunu başarıyla yürüttü ve bölgeyi terör örgütü DEAŞ’tan tek başına temizledi. Daha sonra PKK’nın kontrol ettiği bölgelere de girildi. Şimdi yeni bir operasyonun hazırlığı yapılıyor.

Suriye’nin kuzeyine yapılacak yeni operasyonla ilgili son durumu da aktarayım. Terör örgütünün kontrolündeki bölgelerde Amerikan ve Rus güçleri faaliyet yürütüyor. Müzakereler de bu yüzden iki aktörle yapılıyor. İki başkente de Türk sınırından uzaklaşmadığı takdirde terör unsurlarına operasyon yapılacağı iletildi. “Siz temizleyin, yoksa biz temizleriz” mesajı güçlü bir şekilde verildi. ABD, önceki gün terör örgütü ile DEAŞ’a ortak operasyon yaptığı haberini duyurarak PKK’ya koruma şemsiyesi sağlamaya devam edeceğini ortaya koyuyor.

Türkiye’nin Ruslardan beklentisi öncelikli olarak Tel Rıfat’ın derhal boşaltılması. Çünkü terör örgütü Tel Rıfat üzerinden iki bölgeye -Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine- saldırıları koordine ediyor. Görüşmeler henüz neticelenmedi. Ankara’nın beklentileri karşılanmazsa terör örgütünün Türk sınırından uzaklaştırılması için düğmeye basılacak.

Biz yeniden 2016 yılına dönelim. Çünkü o tarihte sosyal medya uygulamalarını ilgilendiren olaylar da yaşandı. ABD özel kuvvetleri Türkiye’nin DEAŞ’a yönelik operasyonunu engellemek için sosyal medya hesaplarını devreye soktu. O dönem farklı kimlikteki bu hesaplardan Mehmetçiği başarısız gösterecek, Türk toplumunu rahatsız edecek, dolayısıyla hükümet üzerinde baskı oluşturacak dezenformasyon dolu içerikler yayınlandı.

Pentagon imzalı, terör kisveli bu hesaplar DEAŞ’ın sözde gücünü abartan paylaşımlar yapıyor, TSK’nın kayıplarını gizlediği dedikodularını dolaşıma sokuyordu. PKK’ya müzahir hesapların görevi ise bu içerikleri trend topic yapmaktı. O günlerde Ankara’nın uyarılarına rağmen bu mesajlar ısrarla dolaşımda tutuldu. Elon Musk belki o dönem yaşananlarla ilgili yeni belgeler açıklar. Biz de daha fazlasını öğrenmiş oluruz.

#GazeteciYazar Yahya Bostan #Yeni Şafak #Twitter
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