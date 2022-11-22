Yağışlı hava trafik yoğunluğu oluşturdu
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 67'e kadar ulaştı.
Genel 22.11.2022, 09:00
Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yer yer etkili olmaya devam ederken birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Yer yer etkili olan yağış trafiği olumsuz yönde etkiliyor.
Kentin birçok bölgesinde ve Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 67'e kadar ulaştı.
Kaynak: AA
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