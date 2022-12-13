Yağışlı hava trafik yoğunluğu oluşturdu

İstanbul'da geceden itibaren etkili olan yağışın da etkisiyle sabah saatlerinde kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Aralıklarla etkili olan yağış, kent genelinde trafiği olumsuz etkiliyor. Ana arterler ile Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçişlerde trafikte yoğunluk görülüyor.

Avrupa yakasında D100 kara yolu ve TEM oto yolu ile Otogar hal yolu ve diğer bağlantı yollarında da yoğunluk gözleniyor. Bahçelievler'den başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne devam ediyor. TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpaşa'dan başlayan yoğun trafik, Seyrantepe'ye kadar ulaşıyor. Basın Ekspres yolunda ise her iki yönde trafik yoğunluğu sürüyor.

Toplu ulaşımda özellikte aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu yakasında ise D-100 kara yolu Uzunçayır Köprülü Kavşağından Tuzla Aydınlı mevkisine kadar çift yönlü yoğunluk oluştu. Yoğunluk Avrupa yakası istikametinde Avrasya Tüneline kadar devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu Otoyolu Sultanbeyli mevkisine kadar trafik yoğun seyrederken ters yönde de trafik özellikle köprü civarında artıyor.

Altunizade ve Kısıklı’dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne de yoğun trafik var. Kısıklı’dan Şile Otoyolu Ihlamurkuyu mevkisine kadar gidiş ve dönüş istikametinde yoğunluk görülüyor.

Kozyatağı Kavşağı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ve Üsküdar-Kanlıca arası sahil yolunda da yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Haritası verilerine göre saat 08.25 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.