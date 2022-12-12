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Yağışlı hava cuma gününe kadar devam edecek

Yurdun genelini etkisi altına alan yağışlar cuma gününe kadar ülkenin büyük bir bölümünde etkisini sürdürecek.

Genel 12.12.2022, 15:29
Yağışlı hava cuma gününe kadar devam edecek

Yurtta görülen yağışların Antalya çevresi ile Isparta'nın güneyinde gece saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği, cuma gününe kadar ülkenin büyük bir bölümünde etkisini sürdüreceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yurdun dünden itibaren yağışlı havanın etkisi altında olduğunu belirten Şahbaz, bugün kuvvetli yağışların Antalya çevresi ile Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunda gece saatlerine kadar süreceğini ifade etti.

Yarından itibaren Kıyı Ege, Uşak çevreleri, Denizli'nin batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini belirten Şahbaz, "Marmara'nın güneyinde yağışlar devam edecek. İç Anadolu'da Eskişehir ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Antalya çevresi, Isparta ve Burdur'un doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Şahbaz, Antalya'nın şehir merkezi, Manavgat kesimlerinde yerel kuvvetli devam eden yağışların, yarın akşam hafifleyeceğini, yarın gece saatlerinden itibaren ise tekrar kuvvetleneceğini söyledi.

 "Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak"

Yağışların daha çok sağanak, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiğini bildiren Şahbaz, şu bilgileri verdi:

"Yağışlı hava perşembe günü sonuna kadar sürecek. Cumadan itibaren yağışlar yurdun genelini terk etse de Marmara'nın kuzey kesimlerinde ve Karadeniz çevrelerinde devam edecek. Yağışla birlikte sıcaklıkta bir miktar düşme var ama mevsim normallerinin altına düşmesini beklemiyoruz. Perşembe gününden itibaren yağışlı sistem etkisini azalttıktan sonra sıcaklıkların tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık olacağını öngörüyoruz. Genel olarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, yer yer 8 derece üstünde sıcaklıklar bekliyoruz."

"Pazardan itibaren yeni yağışlı hava sistemine girilecek"

Şahbaz, yurdun pazar günü akşam saatlerinden itibaren Marmara'dan başlayarak, yeni bir yağışlı hava sistemine gireceğini bildirdi.

Vatandaşları uyaran Şahbaz, sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.

#yağışlı hava
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