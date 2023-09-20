WhatsApp'a da mavi tik geliyor

Mark Zuckerberg, Meta'nın Instagram kanalından yaptığı duyuruyla WhatsApp için yeni özelliklerin geleceğini duyurdu. Öte yandan Zuckerberg Meta Verified'ın yani doğrulanmış mavi rozete sahip hesapların Instagram ve Facebook'tan başlayarak yakın zamanda WhatsApp'a da geleceğini açıkladı.

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, WhatsApp'a gelecek yeni özellikleri duyurdu.

İşte Meta'nın Instagram kanalında yapılan duyurular...

WHATSAPP AKIŞLARI

İşletmeler, bir WhatsApp sohbeti içinde farklı ihtiyaçları destekleyen özelleştirilebilir formlar oluşturabilecek.

WHATSAPP ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ

WhatsApp, Hindistan'da Razorpay ve PayU ile ödemeleri genişleterek WhatsApp sohbeti içinde bir işletmeden satın almayı kolaylaştırıyor!

Böylelikle kullanıcılar bir işletmenin WhatsApp hesabı üzerinden alışveriş yapabilecek.

MAVİ TİK ÖZELLİĞİ

Meta Verified ile WhatsApp, işletmelere doğrulanmış bir rozet ile kimlik doğrulama, proaktif kimliğe bürünme koruması, hesap desteğine erişim ve web araması yoluyla işletmelerin keşfedilebilirliğini artırmak için yeni özellikler sunacak.

Meta Verified, doğrulanmış bir rozetle işletme kimlik doğrulaması, proaktif kimliğe bürünme koruması, hesap desteğine erişim ve işletmenizin keşfedilmesine yardımcı olacak özellikler içerir.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'DA DA META VERIFIED

Öte yandan Zuckerberg, Instagram ve Facebook'tan başlayıp zamanla WhatsApp'ı da ekleyerek işletmelere Meta Verified'ı sunacağını açıkladı.