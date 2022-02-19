Vural Gökçaylı hayatını kaybetti
Türkiye’nin en iyi modacılarından biri olan Vural Gökçaylı 79 yaşında hayata veda etti.
Genel 19.02.2022, 12:09
Moda dünyasının önemli isimlerinden Vural Gökçaylı yaşamını yitirdi. Türkiye’nin en iyi modacılarından Vural Gökçaylı’nın vefatı moda dünyasını yasa boğdu.
79 yaşında hayatını kaybeden Gökçaylı, Fransız Haute-Couture’ünün altın çağında Fransa’da ilk adımlarını atan tek Türk modacı olmuştu.
Acı haberi sosyal medyadan duyuran ünlü modacı Cemil İpekçi şu sözleri söyledi:
Türkiye bir büyük Haute Coutre* duayeni, üstadını kaybetti. Vural Gökçaylı. Rabbim yolunu ışık eylesin, nurlarda yatsın. Sevgili eşine, evlatlarına ve sevenlerine sabır versin. Allah rahmet eylesin.
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