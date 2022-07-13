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Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü, Türeci ve Şahin’in oldu

Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nün ilki Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’e verildi.

Genel 13.07.2022, 16:30
Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü, Türeci ve Şahin’in oldu

Vehbi Koç Vakfı, her yıl sırasıyla sağlık, eğitim ve kültür alanlarında üstün başarıları takdir ve teşvik ettiği “Vehbi Koç Ödülü” kapsamında zamanın ruhunu okuyan yeni bir ödül kategorisi başlattı. Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nün ilk kazananları, hayatları boyunca yenilikçi bilimsel çalışmalara öncülük eden ve son olarak da hızla geliştirilen aşıyla pandemi sırasında milyonlarca hayatın kurtarılmasına doğrudan katkı sağlayan bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu. 

Vehbi Koç Vakfı, her yıl sırasıyla sağlık, eğitim ve kültür alanlarında üstün başarıları takdir ve teşvik ettiği “Vehbi Koç Ödülü” kapsamında zamanın ruhunu okuyan yeni bir ödül kategorisi başlattı. Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nün ilk kazananları, hayatları boyunca yenilikçi bilimsel çalışmalara öncülük eden ve son olarak da hızla geliştirilen aşıyla pandemi sırasında milyonlarca hayatın kurtarılmasına doğrudan katkı sağlayan bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu.

Vehbi Koç Vakfı kurumlarından biri olan Koç Üniversitesi’nde 25 Haziran’da düzenlenen törene Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline N. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, Koç Holding üst düzey yöneticileri ve davetliler katıldı. Törende BioNTech Kurucu Ortağı ve Tıbbi Operasyonlar Başkanı Prof. Dr. Özlem Türeci ve BioNTech Kurucu Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Uğur Şahin’in bilimsel çalışmaları hakkında kısa bir film yayınlanırken, ödülü kendilerine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç takdim etti. Koç Holding Şeref Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ise profesörlere Şeref Doktorası diplomalarını verdi.

Törende konuşan Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, “Ödülümüzü, küresel veya bölgesel çapta etkili, önemli sorunların aşılmasında ve insanlık için yeni imkânların yaratılmasında önemli başarılar elde eden kişilere vereceğiz. Hiç kuşkusuz, tüm dünyada kendilerini böyle ideallere adayan, son derece değerli insanlar var. Ancak Koç Topluluğu, Vehbi Bey’in ‘Önce Ülkem’ şiarıyla kurduğu, bugün dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterse de her şeyini öncelikle bu topraklara, bizim insanımıza borçlu olan bir ilke ile çalışmakta ve yaşamakta. Bu nedenle, çok kıymet verdiğimiz bu ödülümüzü, tüm dünya için fayda yaratma başarısını göstermiş ve artık nerede yaşarsa yaşasın geçmişiyle ve ondan da önemlisi yüreğiyle bu ülkeye bağlı kişilere vermek istiyoruz. Böylece, bugün maalesef akıllarında geleceğe ilişkin pek çok soru işareti olduğunu bildiğim pırıl pırıl gençlerimize ‘Evet, ben de yapabilirim, biz de yapabiliriz’ azmini aşılayacağımıza, onlara güç ve ilham vereceğimize inanıyoruz.” dedi.

Törende konuşan Prof. Dr. Özlem Türeci şu ifadeleri kullandı: “Bu prestijli ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur çünkü cesur bir karar almanın, bilinmeyen bir yolu seçmenin, kararlılık ve azim ile ilerlemenin yanı sıra insanlık için fark yaratmanın ve insanlığa katkı sağlamanın takdir edilmesi için süper kahraman olmanıza gerek yok. İnsanlığa hizmet etmeyi ödüllendiren bu özel ödüle layık görülmekten dolayı çok mutluyuz. Vehbi Koç Vakfı'nı, bu ödülü başlatmada gösterdiği kararlılığı için takdir ediyor, ödülün birçok insana ilham vermesini ve motivasyon sağlamasını umuyoruz.”

Prof. Dr. Uğur Şahin ise şöyle konuştu: “İnsani konulara verdiği katkılardan dolayı Vehbi Koç Vakfı'na teşekkür ediyorum. Bizlere ilk kez ödülü kabul etmek isteyip istemediğimiz sorulduğunda çok mutlu olduk. Özlem’in konuşmasında altını çizdiği bir şeyi tekrarlamak istiyorum: En başta tek bir kişiyi kurtarmayla başladık. Bireyselleştirilmiş tıp ile insanlığı kurtarmayı başardık. Tek bir insanı kurtarabilirseniz, insanlığı da kurtarabilirsiniz. Ben de buna benzer bir alıntıyı paylaşmak istiyorum: ‘Bir kişiyi eğitebilirseniz, insanlığı da eğitebilirsiniz.’”

#İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü #Vehbi Koç Vakfı #Özlem Türeci #Uğur Şahin
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