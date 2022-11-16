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Vatandaşlar soba kullanımı konusunda uyarıldı

Kocaeli'de son 1,5 yıl içerisinde 174 baca yangınına müdahale edildi. Vatandaşlar baca yangınları ve karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda uyarıldı.

Genel 16.11.2022, 18:29 16.11.2022, 18:35
Vatandaşlar soba kullanımı konusunda uyarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli İtfaiye Amiri Hasan Koyunlu, kış aylarında soba kullanılan binalarda sıklıkla karşılaşılan baca yangınları ve karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Koyunlu, ''Baca tesisatlarının temizlenmemesi veya sobada niteliksiz yakıt kullanımı önemli bir faktör. O yüzden soba kullanan vatandaşlarımızın mutlaka baca tesisatlarını temizlemeleri, temizlemelerinin yanında sobalarında uygun yakıt kullanmaları gerekiyor. Lastik, bez, tekstil ürünleri gibi sobada yakılmaması gereken malzemeleri yakmamalarını tavsiye ediyoruz'' dedi.

Koyunlu, kış aylarında soba kullanılan binalarda sıklıkla karşılaşılan baca yangını ve karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Sobanın ve soba tesisatının belirli aralıklarla temizlenmesi gerektiğini ifade eden Koyunlu, ''Baca tesisatları bilindiği üzere ısınma amaçlı kullandığımız sobalarımızda meydana gelen zehirli gazların ve dumanın atılması için kullanılan düzeneklerdir. Bundan dolayı bacalarımızın her yıl düzenli olarak hem kullanım öncesinde hem de kullanım sonrasında temizlenmesinde büyük faydalar var. Herhangi bir yangın ya da zehirlenme olaylarıyla karşılaşmamamız açısından büyük önem taşıyor” dedi.

''Rengi ve kokusu yok''

Karbonmonoksit gazının sinsi bir şekilde yayıldığını söyleyen Koyunlu, ''Bacalarımızın tıkanması ya da dolması durumunda karşılaştığımız iki temel sorun var. Birincisi bacaların içerisinde meydana gelebilecek olan kurum gibi şeyler bir yangına davetiye çıkartıyor. Meydana gelen yangında maalesef can ve mal kayıpları olarak karşımıza çıkabiliyor. Bununla birlikte maalesef iyi çekiş sağlamayan baca tesisatları sobalardan zehirli gazların çıkmasına neden oluyor. Burada bizim için açıkçası en çekindiğimiz gaz, eksik yanma sonucu açığa çıkan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazı. Çünkü karbonmonoksit gazı maalesef rengi ve kokusu bulunmayan bir gaz ve vücuda girdikten itibaren oksijenle olan teması maalesef vücutta kesilir kan karbonmonoksit gazını taşımaya başlar. Bu da maalesef vücudun oksijensiz kalarak canlının hayatını kaybetmesine yol açıyor'' diye konuştu.

''Uygun yakıt kullanmaları gerekiyor''

Sobada lastik, bez, tekstil ürünleri gibi ürünlerin yakılmasının olumuz durumlara yol açabileceğini de anlatan Koyunlu, şöyle konuştu:

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak istatistiklerimize göre son 1,5 yılda 174 tane baca yangınıyla karşılaştık. Ya baca tesisatlarının temizlenmemesi, veya sobada niteliksiz yakıt kullanımı da burada bir faktör. O yüzden soba kullanan vatandaşlarımızın mutlaka baca tesisatlarını temizlemeleri, temizlemelerinin yanında sobalarında uygun yakıt kullanmaları gerekiyor. Lastik, bez, tekstil ürünleri gibi sobada yakılmaması gereken malzemeleri yakmamalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın baca temizliği konusunda bireysel olarak hareket etmemeleri, bununla ilgili olarak itfaiye dairesi başkanlıklarının yetkilendirdiği firmalar var. Bu firmaları vasıtasıyla baca tesisatlarının temizlenmesini ve faal hale getirmesini sağlayabilirler” 

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