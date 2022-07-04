Vatan Koşusu: 15 Temmuz'un 251 şehidi için koştular

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde canlarını vatan uğruna feda eden 251 şehit için “Vatan Koşusu” düzenlendi.

15 Temmuz Derneği’nin öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Vatan Koşusu, çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 251 şehidin isminin yazılı olduğu tişörtler giyen sporcular Çengelköy Şehitler Çeşmesi önünden, 15 Temmuz Şehitler Makamı’na kadar yaklaşık 3 kilometre koştu. Sporcular burada Türk bayrağını 15 Temmuz şehitlerinden Mahir Ayabak’ın ablası Zehra Ayabak ile şehit Mete Sertbaş’ın kızı Selim Sertbaş’a teslim etti. Şehit yakınları bayrağı teslim aldıktan sonra öperek, alnına koydu. Törende Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 251 şehit için Kur’an-ı Kerim okudu.

BİZİM İÇİN BİR ONUR

Üsküdar’ın 15 Temmuz’daki yerinin altının çizilmesi gerektiğini söyleyen Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, “Çengelköy, köprü ve diğer mekanlarıyla Üsküdar, o gece canıyla, kanıyla bu işe dur diyen yerlerden. O yüzden bu şehitler makamına ev sahipliği yapmak da bizim için onur” dedi. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise, “Öncelikle bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi hayırla yad ediyorum. Bu etkinlik, tüm şehitlerimizi hatırladığımız yalnız 15 Temmuz değil, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi anmak adına yapılan bir etkinlik” diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN 15 TEMMUZ’U UNUTMAMAK

15 Temmuz gazisi olan Çengelköy Muhtarı Can Cumurcu, “O gece vatan için, bayrak için, ezan için sokağa kim çıktıysa bir şehit adayıdır, birer gazidir. Yaralanması, kurşun alması ya da ölmesi önemli değil. Çengelköy’den Beylerbeyi’ne kadar kimimiz koştu, kimimiz yürüdü. Önemli olan devletimizin 15 Temmuz’u unutmamasıdır” şeklinde konuşu.

Unutmadık unutmayacağız

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Sadece Çengelköy'de 14 şehidimiz, Üsküdar genelinde 21 şehidimiz başta olmak üzere 251 şehidimizden bahsediyoruz. Gerçekten her birinin hikayesi kahramanlık hikayesi, her birinin hikayesi gerçekten destansı hikayeler" diye konuştu. Eminoğlu, şehitleri unutmadıkları ve unutmayacakları mesajını vermek için bugün etkinliği düzenlediklerini aktararak, şöyle devam etti: "Allah'ın izniyle son nefesimize kadar da son mücadelemize kadar da onların anısını hep birlikte yaşatacağız."