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Vanlı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da sürdürerek çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Genel 20.10.2022, 14:10
Vanlı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.
HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.
Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, AA muhabirine, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma'nın dağa kaçırıldığını söyledi.
Kızı için mücadele etmeye devam edeceğini anlatan Sancar, "Yıllardır kızımdan haber alamıyorum. Kızımın kokusuna hasret kaldım. Her hafta umutla buraya geliyorum. Kızım beni görür ve gelir diye bekliyorum. Rabb'im kızımın hakkını PKK'ya bırakmasın. Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da kurşunların önüne atıyorlar. Allah kabul etmesin." diye konuştu.
Anne Saliha Mert de yedi yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Yaklaşık iki yıldır buradayız. Çocuklarımız için mücadele ediyoruz. Bu mücadele, bir evlat mücadelesidir ve kutsaldır. Türkiye'deki bütün annelerin çocukları için buradayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#dağa kaçırılan çocuklar #Van
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