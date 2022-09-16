Van'da zehir tacirlerine operasyon
Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.
Genel 16.09.2022, 10:02
Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 9-15 Eylül'de gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
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