Van'da terör operasyonu: 25 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 31 Ekim-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 FETÖ, 21 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.