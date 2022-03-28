Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı
Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 28.03.2022, 09:28
Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 16 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 PKK/KCK ve 10 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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