Van'da terör operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce 24-30 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda 2 FETÖ, 8 PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Zanlılar hakkında gerekli işlemler yapıldı.