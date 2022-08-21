Van'da sahte içki vakası: 2 ölü
Van'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 6 kişinin de tedavisi sürüyor.
Genel 21.08.2022, 17:19
19 Ağustos'ta 8 kişi sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Durumun bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, kendisi de hastaneye kaldırılan bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Alınan beyanlar doğrultusunda, zehirlenenlerin il dışından getirilen malzemelerle imal edilen sahte alkolü tükettikleri belirlendi.
Tedavi altına alınan, aralarında hakkında işlem yapılan ve alkol üretiminde kullanılan malzemeleri temin edenin de bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti.
Hastanedeki 6 kişinin tedavisi sürüyor.
31
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|3
|7
|2. Adana Demirspor
|2
|6
|3. Antalyaspor
|3
|6
|4. Giresunspor
|3
|6
|5. Galatasaray
|3
|6
|6. Trabzonspor
|3
|6
|7. Fenerbahçe
|2
|4
|8. Başakşehir
|2
|4
|9. Alanyaspor
|2
|4
|10. Beşiktaş
|2
|4
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Ümraniye
|3
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Karagümrük
|1
|0
|17. Hatayspor
|2
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Bandırmaspor
|1
|3
|6. Sakaryaspor
|2
|3
|7. Göztepe
|1
|3
|8. Boluspor
|2
|3
|9. Pendikspor
|2
|2
|10. Adanaspor
|1
|1
|11. Rizespor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Keçiörengücü
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Tuzlaspor
|2
|1
|16. Altay
|2
|1
|17. Denizlispor
|1
|0
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. Leeds United
|3
|7
|3. Tottenham
|3
|7
|4. Brighton
|3
|7
|5. M.City
|2
|6
|6. Fulham
|3
|5
|7. Brentford
|3
|4
|8. Newcastle
|2
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. Bournemouth
|3
|3
|15. Liverpool
|2
|2
|16. Everton
|3
|1
|17. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|18. Leicester City
|3
|1
|19. M. United
|2
|0
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Osasuna
|2
|6
|4. Rayo Vallecano
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|1
|3
|6. Villarreal
|1
|3
|7. Real Sociedad
|1
|3
|8. Valencia
|1
|3
|9. Athletic Bilbao
|1
|1
|10. Barcelona
|1
|1
|11. Sevilla
|2
|1
|12. Mallorca
|2
|1
|13. Espanyol
|2
|1
|14. Celta Vigo
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Cadiz
|2
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0