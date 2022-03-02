Van'da PKK operasyonu: 8 gözaltı
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Genel 02.03.2022, 17:31
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyon sonucu "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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