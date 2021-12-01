Van'da okulun çatısı uçtu
Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Çimen İlkokulunun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.
Genel 01.12.2021, 20:38
Van'ın Erciş ilçesini etkisi altına alan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Rüzgarın etkisiyle Çimen Mahallesi'ndeki Çimen İlkokulunun çatısı uçtu.
Uçan çatı parçaları okulun bahçesine düştü. Çatı parçalarının uçtuğu bahçede öğrencilerin olmayışı muhtemel can kaybı ve yaralanmaları önledi.
Ayrıca Çelebi Bağı Mahallesi'nde bir ahırın çatısı uçarken Erciş-Ağrı kara yolunda bulunan kereste doğrama atölyesinin de çatısı uçtu, duvarı yıkıldı.
Çatı parçalarının zarar verdiği elektrik telleri VEDAŞ ekiplerince onarıldı.
Kaynak: AA
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