Van'da iş yeri yangını
Van'da bir iş yerinde yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangın bir saat süren çalışma sonucu söndürüldü.
Genel 06.11.2022, 11:18
Yangın İpekyolu ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevrede korku ve paniğe yol açan yangına ekipler müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü.
İş yerinde büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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