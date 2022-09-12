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Van'da FETÖ ve PKK/KCK'ya operasyon

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Genel 12.09.2022, 16:48
Van'da FETÖ ve PKK/KCK'ya operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 5-11 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda 5 FETÖ, 6 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.

#Van #Terör operasyonları
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