Van'da 19 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Van'da hakkında 19 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Genel 11.12.2022, 11:34
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, "uyuşturucu ticareti yapma", "göçmen kaçakçılığı" ve "silahla tehdit" gibi 9 suçtan hakkında 19 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin çalışması sonucu İpekyolu ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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