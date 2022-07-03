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Valilik açıkladı: İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 5-31 Temmuz'da ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Genel 03.07.2022, 20:12 03.07.2022, 20:30
Valilik açıkladı: İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, hava sıcaklığındaki artış, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirilerek, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 5-31 Temmuz'da yasaklandığı bildirildi.

Piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular ve parklar serbest

Açıklamada, İstanbul sınırları dahilindeki piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateş yakmadan piknik yapmanın, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmanın ise serbest olduğu belirtildi.

Bu alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmanın kesinlikle yasaklandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orman Yasasının 31 ve 32. maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere; orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağ-­bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapımı ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır."

Alınan karar gereği tüm belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacağı belirtilen açıklamada, yangın riskine karşı gerekli iş makinelerinin hazır bulundurulacağı aktarıldı.

Açıklamada, kaymakamlıklar ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerinin etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacağı ifade edildi.

Kararlara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kentte piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ile ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmanın, spor vb. faaliyetlerde bulunmanın serbest olduğunu belirterek, "Bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
#istanbul valiliği #Ormanlık Alan
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