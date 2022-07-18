Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü, çeşitli illerde görevlendirmek üzere 204 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Genel 18.07.2022, 15:32
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 204 sözleşmeli personel alacak. Kurum, çeşitli illerde görevlendirmek üzere 107 koruma ve güvenlik görevlisi ile 61'i temizlik görevlisi ve 36'sı şoför 97 destek personeli alımı için ilana çıktı.
Alımlar, adayların ilgili kadrolar için gerekli şartları sağlamasının ardından 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacak.
İlana başvurular, e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 18-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
Kaynak: AA
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