Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Genel 18.10.2022, 07:14
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Elbistan-Göksun kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçtaki 2 şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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