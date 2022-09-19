Uygulamadan kaçmaya çalışırken kaza yaptı: 4 yaralı

Bolu'da otomobille D-100 kara yolu üzerinden Kalıcı Konutlar istikametine seyreden Ö.K., yol üzerinde polis ekiplerinin trafik uygulaması yaptığını görünce, geri giderek kaçmak istedi.

Bu esnada aynı yönde giden Hanife Ö. idaresindeki otomobil, Ö.K.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile Hanife Ö'nün kullandığı otomobilde bulunan İlknur Ç. ile Semiha Ç. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, Ö.K.'nin kullandığı otomobilde bulunan LPG tankından gaz sızıntısı oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çıkmaması için gerekli müdahaleyi yaptı.

Ö.K.'nin 0.64 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.