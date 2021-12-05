Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 3'üncü yılı kutlandı

Düzenlenen etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve engelli bireyler ile aileleri katılım sağladı.

Günün anlam ve önemine dair açıklamada bulunan başkanımız Hilmi Türkmen, "Bugün Dünya Engelliler Günü. Engelsiz Yaşam Merkezimizi tam üç yıl önce bugün hizmete sunmuş idik. Üç yıldır burada engelli kardeşlerimize, vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Bütün engel gruplarına hizmet veriyoruz ve tamamen ücretsiz. Hiçbir kuruş talep etmiyoruz kimseden. Engelliler günü dolayısıyla tabii ki bir takım etkinlikler de düzenliyoruz. Hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar, hem de bu aynı zamanda bir tedavi rehabilite, bir moral, motivasyon anlamında, çalışma. Engelsiz Yaşam Merkezimiz özel bir merkez, Türkiye'de örneği yok. Biz buraları yaparken aslında görünürde bu inşaatın demirden, tuğladan, betondan yapıldığı gözükse de bunun temelinde sevgi var, şefkat var, merhamet var, dayanışma var, hoşgörü var, yardımlaşma var, fedakârlık var. Dolayısıyla böyle özel bir merkezde bugün buradan hizmet alan çocuklarımız aileleriyle birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir araya geldik. Onlarla birlikte program yapıyoruz. Birlikte konuşmalar yapıp bir takım oyunlar sergileyecekler." şeklinde konuştu.