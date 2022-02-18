Üsküdar Belediyesi halk oyunları ekibi iki kupa kazandı

Belediyemizin ilçemizdeki okullarda başlattığı “Ücretsiz Halk Oyunları” projesi kapsamında çalışmalarına devam eden Üsküdar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi İstanbul genelinde düzenlenen okullar arası halk oyunları yarışmasından galibiyetle ayrıldı.

Üsküdar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1. olurken Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi ise 2.’liği elde ederek Mart ayında Tekirdağ’da yapılacak olan bölge müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştır.

Üsküdar Belediyesi olarak iki okulumuzu da tebrik ederek, başarılarının devamını dileriz.