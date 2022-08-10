Üsküdar Belediyesi binlerce kişiye aşure ikram etti

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan aşure ikramı etkinliğine AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mihrimah Belma Satır ve Müşerref Pervin Tuba Durgut ile Hilmi Türkmen önlüklerini giyerek vatandaşlara aşure dağıtımında bulundu.

Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen,“

Bugün 10 Muharrem, aşure günü dolayısıyla Üsküdar meydanında hemşehrilerimize aşure dağıtıyoruz. Bu aşureler şehitlerimizin ruhu için, Kerbela şehitlerimizin ruhu için, Hz. Hüseyin'in ruhu için, Ehli Beyt'in ruhunu anmak için güzel bir program. Biz millet olarak Sünnisiyle, Alevisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle aynen bu aşurenin malzemeleri gibi birbirimize renk, tat ve güzel bir armoni katıyoruz. İşte bu zenginliğimizin en güzel örneği de aşuredir. Bu güzel aşureleri hemşehrilerimiz afiyetle yesinler.” dedi.

Milletvekili Mihrimah Belma Satır ise, “Üsküdar meydanında gelenekselleşen bir hareketi tekrardan yapıyoruz. Üsküdar Belediye Başkanımızın organizasyonuyla aşure ikramımız var Üsküdarlı hemşehrilerimize. Kerbela'nın anlamını hiçbir zaman unutmuyoruz, rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da, “Üsküdar meydanında bu güzel etkinlikle beraberiz. Belediye başkanımız ve Üsküdar Belediyesi’nin organize ettiği aşure dağıtımı, birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin örneği. Güzel bir etkinlik, devam ediyoruz, memnunuz” dedi.