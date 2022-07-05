Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın
Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Genel 05.07.2022, 08:36
Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak’taki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Fabrikada tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretildiği öğrenildi.
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