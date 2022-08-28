Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
Uşak'ta bir kişi, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Genel 28.08.2022, 08:51
Uşak-İzmir karayolu Dörtyol Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki İrfan Kanal'a A.D. yönetimindeki otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kanal, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü A.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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