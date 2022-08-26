Uşak'ta iplik ve battaniye fabrikasında yangını
Uşak'ta, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Genel 26.08.2022, 07:28
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.
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