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Uşak'ta denetim ekiplerine saldırıya suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uşak'ta bir sanayi tesisinde denetim yapan ekiplerin, işletme yetkilileri tarafından saldırıya uğradığını, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Genel 26.11.2022, 15:35
Uşak'ta denetim ekiplerine saldırıya suç duyurusu

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uşak'ta bir sanayi tesisinde denetim yapan ekiplerimiz, işletme yetkilileri tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Görevi başındaki arkadaşlarımıza yönelik şiddeti kınıyorum. Konunun takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

- Validen açıklama

Uşak Valisi Turan Ergün, AA muhabirine, iki memur ve bir şoförden oluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekibinin firmanın izin talebi işlemi üzerine tekstil fabrikasına gittiğini belirtti.

Olayın jandarmaya intikalinden sonra Cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldığını aktaran Ergün, şunları kaydetti:

"Görevlilerce bazı eksikliklerin bulunduğu ve bunların tutanağa bağlanacağının söylenmesi üzerine memurların darbedildiği ve tehdit edildikleri, daha sonra da resmi araçlarının önünün kesildiği iddiası gündeme gelmiştir. Olayın jandarmaya intikal etmesi üzerine savcılık tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Şüpheliler yakalandığında mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceklerdir."

Öte yandan olayda yaralanan kadın memurun darp raporu aldığı, iki şüphelinin yakalanmaya çalışıldığı belirtildi.

#denetim #Uşak
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