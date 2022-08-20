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Urfa'da silah kaçakçılarına operasyon

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda uzun namlulu silah, 3 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Genel 20.08.2022, 10:45
Urfa'da silah kaçakçılarına operasyon

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karaköprü ilçesinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uzun namlulu silah, 3 av tüfeği, 2 tabanca, 167 mermi, 2 şarjör ile 83 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
#Urfa #silah kaçakçıları
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