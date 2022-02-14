Urfa'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 14.02.2022, 12:31
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda daha önce örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen ve aralarında aktif görevde bulunan doktor, avukat, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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