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Ünlüler vekil adayı olmak için sıraya girdi

Magazin dünyasının ünlü isimleri milletvekili olmak için sıraya girdi.

Genel 31.03.2023, 11:29 31.03.2023, 11:32
Ünlüler vekil adayı olmak için sıraya girdi

Seçime sayılı günler kala belirlenen milletvekili adayları arasında ünlü isimlerde yer aldı. Farklı partilerden gündeme gelen ünlü isimler seçim hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye'de seçim sürecinde hareketlik devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adaylarının Resmi Gazete'de kesinleşmesinin yanı sıra milletvekili adayları da konuşulmaya devam ediyor.

İttifak hareketlerinde yoğunluklar yaşanırken gündem sık sık değişiyor.

Partilerin milletvekili aday listelerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor ittifak süreçlerinde hareketliliğe ünlü isimlerde katıldı.

Seçim hareketliliğinden etkilenen ünlülere farklı cephelerden milletvekili adaylığı teklif edildi.

İşte o ünlüler...

AK Parti'nin adayı Gazeteci Hulki Cevizoğlu

Yeşil Sol Parti adayı ise Kerem Fırtına

Candan Erçetin Cumhuriyet Halk Partisi adayı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir adayı ise Cem Seymen oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ünlü olarak vekil adayı olarak gösterilen bir kişi de Onur Akın oldu.

Gökhan Zan İyi Parti'den aday gösterildi.

Şarkıcı Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu.

Mehmet Aslantuğ ise TİP'ten aday olan ünlü isim olarak kaydedildi.

Oyuncu ve sunucu kimliğiyle tanınan Pelin Batu ise İyi Parti'den milletvekili adayı oldu.

Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, Elazığ İyi Parti İl Başkanlığına yaptığı başvuruyla milletvekili aday adayı oldu.

Ünal Karaman ise İyi Parti'den aday olan bir başka ünlü isim oldu.

Gazeteci İrfan Değirmenci ise TİP'ten milletvekili adayı oldu.

Milletvekili adaylığıyla daha önce de gündeme gelen Şarkıcı İbrahim Tatlıses ise 5'inci defa AK Parti'den milletvekili adayı oldu.

Kadir İnanır'ın ise HDP'den milletvekili adayı olacağı iddialar arasında yer aldı.

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