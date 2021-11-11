Ünlü oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti

01 Nisan 1972 doğumlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan ünlü oyuncu Yunus Güner, Sonradan Görmeler, 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe gibi bir çok dizide rol aldı.

Oynadığı dizilerle ekranlara ses getiren ünlü oyuncu Güner, Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.