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Ünal Aysal'dan alacaklılarına toplantı çağrısı

Enerji şirketleri ve Hotel Les Ottomans’ın durumları ile ilgili gelişmeleri, sayfalarımızda yorum yapmadan aktarmaya çalıştık.

Genel 21.11.2022, 07:18 21.11.2022, 16:33
Ünal Aysal'dan alacaklılarına toplantı çağrısı

Bilindiği gibi enerji şirketi Yeni Elektrik Üretim A.Ş’nin küçük ortak ve bankalar tarafından iflası istenmişti. Ünal Aysal’a ait Unit Group’un bu şirketteki payı ise yüzde 60 idi. Bu şirketin de 405 milyon TL borçlu olduğu açıklanmıştı.

Para Dergisi'nin haberine göre Ünal Aysal’ın ayrıca bir bankaya 800 milyon TL’ye yakın kefalet borcu olduğu haberlere yansımıştı. Aysal ile ilgili haberler bununla sınırlı kalmamış, ardından konkordato kararları gelmiş ve Kuruçeşme’de bulunan ve grubun turizm alanındaki amiral gemisi olan Hotel Les Ottomans, 440 milyon TL muhammen bedelle alacaklı bir banka tarafından icradan satışa çıkarılmıştı. En son yapılan ihalede Akbank’ın Les Ottomans’ı 430 milyon TL bedelle aldığı açıklanmıştı. 

Bu süreçlerde Yeni Elektrik A.Ş’nin iflas kararı çıkmış, ancak bir üst mahkemede karar bozulmuştu. İşte bu kararlardan sonra ise Yeni Elektrik Üretim A.Ş. iflas sürecinden çıkıp konkordato sürecine girmişti. Ünal Aysal, bu süreçlerde düzenlediği bir basın toplantısında yeni hedeflerini de açıklamıştı. Enerji alanında yatırımlarının da devam edeceğini açıklamıştı.

Gebze Dilovası’nda doğalgaz çevrim santrali bulunan Yeni Elektrik Üretim A.Ş’nin 30 Eylül 2021 tarihinden bu yana konkordato süreci devam ediyor. Konkordato komiserleri, şimdi alacaklı şirket ve şahısları alacaklılar toplantısına davet ediyor.

Toplantı 23.11.2022 tarihinde, Çerkeşli Köyü Mevkii Çerkeşli OSB Mahallesi Imes-13 Caddesi No:1 Dilovası/Kocaeli adresinde gerçekleşecek. Toplantı, rehinli alacaklar için saat 11.30 – 13.00, adi alacaklılar için saat 13.30 – 15.30 arasında yapılacakmış.

Toplantıda konkordato projesi müzakere edilecekmiş. Proje için alacaklıların da oluru alınacakmış. Bu toplantı sonrasında konkordatodan çıkış projesi mahkemeye sunulacakmış. Bakalım, konkordato süreci nasıl sonlanacak.

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