Ümraniye'de otoparkta yangın: 5 otomobil kül oldu
Ümraniye'de bir binanın kapalı otoparkında çıkan yangında 5 otomobil ve bir motosiklet yandı.
Genel 25.09.2022, 09:26
Ümraniye'de bir binanın kapalı otoparkında bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede otopark içinde bulunan 4 otomobil ve bir motosiklete sıçradı.
Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapılarak otoparktaki duman tahliye edildi.
Yangın sonucu otoparka bulunan bir polis aracı, dört otomobil ve bir motosiklet kullanılamaz hale geldi.
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