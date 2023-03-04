Ümit Özdağ tuvalete sığındı

Kayserispor maçına giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bazı taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Özdağ sert tepki gösteren taraftarlardan kaçarak stadyumun tuvaletine sığındı.

Özdağ'ın taraftardan kaçtığı anlar kameralara böyle yansıdı:

ÜMİT ÖZDAĞ KAYSERİ DE PROVAKASYONA GİDİNCE KAYSERILI’LER ÖZDAĞ’I KOVDU…



ÖZDAĞ TUVALETE SAKLANMAK ZORUNDA KALDI…



ÖZDAĞ NE OLUR ARTIK MİLLETİ TAHRİK ETME… pic.twitter.com/QvEqgH3aOb