Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin programı açıklandı

Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, bu yıl değerli sanatçı Neşet Ertaş anısına, 22-25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtım toplantısı ise Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi. 58 ülkeden 522 filmin başvuru yaptığı festivalde, bu yıl ilk kez Festivalin ‘İnsani Bakış’ belgesel seçkisinde yarışan bir yapıma Türk Kızılay tarafından ‘Kızılay İnsani Bakış Ödülü’ verilecek. Festivalin yarışma kategorisine 189 film başvururken, İnsani Bakış Belgesel Yarışması kategorisine 89, Panaroma kategorisine 266, Kırk Yıllık Hatır kategorisine ise 13 film başvuru yaptı. Festivalin bu yılki jüri başkanlığını, ilk kısa metrajlı filmi ‘Kıyıda’ filmi 1998’de Cannes Film Festivali’nde yarışmalı ana bölüme seçilen, bu filmiyle çeşitli ulusal ve uluslararası festivallere de katılarak birçok ödül alan Ebru Ceylan yapacak. Festivalin bu yılki jüri üyeleri ise Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi adlı romanını beyazperdeye uyarlanan Şambala filminin görüntü yönetmeni Akzholtoy Bekbolotov, Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Tv Bölüm Başkanı, sinema eleştirmeni Murat Tırpan ve ‘Küçük Kadınlar’, ‘Çalıkuşu’, ‘Yılanların Öcü’, ‘Diriliş; Ertuğrul’, ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizilerinin başarılı oyuncusu Hande Sorel yer alıyor. Festivalin bu yılki afişi de lansmanda kamuoyu ile paylaşıldı. Tasarımına İranlı sanatçı Elahe Behin’in imza attığı afişte, festivalin Türkiye’den bütün dünyaya yayılan dostluk teması vurgulandı.



“Biz de bu festivalle nefes alıyoruz”



Festival Onursal Başkanı olan Kızılay Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık, “Kızılay olarak insanın ıstırabını, dertlerini ve acılarını odağa alan bir varlık sebebimiz var, onun onurunu korumaya çalışıyoruz, güçlendirmeye çalışıyoruz ve derdini çözmek için başkalarını dayanışmaya çağırıyoruz, empatiye çağırıyoruz. Aslında insanlığa çağırıyoruz. Hepimiz insanlığın parçalarıyız, onu korumak zorundayız. İnsanın anlam arayışına sanatın eşlik etmesini, yaşadığı farklı özellikleri, dünyaları ön plana çıkarabilmeyi, ayrıca bunu sanatsal platformlarda yapan tüm dünya sanatçılarına ulaşmak için çalışıyoruz. Biz de bu festivalle nefes alıyoruz. Bu yıl, bozkırımızın yanık sesi, Bektaşi, Garip, Abdal kültürünün belki son temsilcilerinden, o ‘gönül’ dediği şeyi dünyaya çok iyi anlatan, ömrünün sonuna kadar mütevazılığını koruyan, kendisine devlet sanatçısı unvanı verildiğinde “ben halkın sanatçısıyım” diyen Neşet Ertaş anısına yapıyoruz. İnsani Bakış Bölümü Kızılay’ın odaklandığı alanda bazı belgeseller yer alacak. Bu atmosferi Suriye, Somali, Arakan’daki mülteci kamplarına, sanata biraz uzak görünen insanlara taşımaya çalışıyoruz. Çünkü insanın bedeni acıktığı gibi ruhu da acıkıyor, bedeni yaralandığı gibi ruhu da yaralanıyor. İnsanın bütün boyutuyla desteklenmesi gerekiyor, sanata bir gıda olarak bakıyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza, danışma kurulumuza, jüri üyelerimize, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“Hedefimiz sinemacılarla bir dostluk köprüsü kurmak”



Festivalin programını açıklayan Festival Direktörü Faysal Soysal da “Ana hedeflerimizden biri, özellikle yaşadığımız dönemde savaşların kin ve nefreti artıran tarafına bir merhem olmak, dostluk kavramını gündeme taşımak. Özellikle dostluk kavramı sanat eserlerine yansıdığı zaman özellikle tam bağımsız ve özgür bir anlayışa sahip kısa filme yansıdığı zaman güçlü oluyor, nitekim dostluğun da böyle samimi birtarafı var. Bir diğer hedefimiz de dostluk kavramını geliştirmek, onu kısa film diliyle yeniden inşa etmek, bütün dünyanın sinemacılarıyla bir dostluk köprüsü kurmak. Anadolu coğrafyasında dostluğa dair muazzam bir birikime sahibiz, ozanlarımız, şairlerimiz eserlerinde bunları ölümsüzleştirmişler. Biz de onları daha iyi tanımak ve onların felsefesini haketmek için festivali her yıl birinin anısına yapıyoruz. 2018’de festivalin ilk yılından itibaren yarışmaya seçilen bütün yönetmenleri konuk ediyoruz ve buradaki sinema öğrencileri ile buluşturuyor, dostluk köprüsü kuruyoruz” dedi.



Anadolu’nun mayasını bütün dünyaya taşımak



Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen ise “Kızılay’ın kurumsal kimliğinin festivalle bütünleşmesiyle birlikte Anadolu’nun mayasını bütün dünyaya taşımak anlamında festivalimizin daha da güçlü olacağını düşünüyoruz.” dedi.



Festival Danışmanı Yönetmen Atalay Taşdiken de “Gerçekten az bulunan, her yıl üzerine koyarak ilerleyen bir festival. Gururla izliyoruz. Kısa film sinema için çok önemli, kısa filmcilerin kendini bir sinemacı olarak hissettirilmesi çok önemli” dedi.



Festivale destek veren Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, “Biz bu tip organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan mutlu ve gururluyuz. Evet, festivaller çok zor imkanlarla yapılıyor, biz de destek olmaya çalışıyoruz, her zaman da olmaya devam edeceğiz” dedi.



Festival gösterimleri ve etkinlikler ücretsiz



Türk Kızılay çatısı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen festivalin ana sponsorluğunu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Halk Bank üstleniyor. Beyoğlu Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi’nin de büyük destek sağladığı festivalin global iletişim ortaklığını Anadolu Ajansı üstlenirken, Fono Film, Türk Medya, Sinefesto, TSA, İnterpress, Artizan Sanat ve Filmarası gibi birçok sinema ve medya kuruluşu da festivalin destekçileri arasında. Festivalin organizasyonunu ise Balkon Yapım gerçekleştiriyor. Festivalin film gösterimleri Avrupa yakasında Atlas Sineması’nda, Anadolu yakasında ise Kadıköy Sineması’nda gerçekleşecek. Atlas Sineması’nda ayrıca söyleşi, master class etkinliğine yer verilecek. Festival süresince ayrıca Beyoğlu Akademi’de söyleşi, Artizan Sanat’ta ise belgesel gösterimleri ve söyleşi etkinliklerine imza atılacak. Festivaldeki bütün gösterimlere ve etkinliklere dileyen herkes ücretsiz katılacak.