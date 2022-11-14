banner38

Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin programı açıklandı

Değerli sanatçı Neşet Ertaş anısına, 22-25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin programı Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın katıldığı basın toplantısıyla açıklandı. 58 ülkeden 522 kısa filmin başvurduğu festivalde bu yıl ilk kez, ‘İnsani Bakış’ belgesel seçkisinde yarışan bir yapıma Türk Kızılay tarafından ‘Kızılay İnsani Bakış Ödülü’ verilecek.

Genel 14.11.2022, 15:54
Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin programı açıklandı

Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, bu yıl değerli sanatçı Neşet Ertaş anısına, 22-25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.  Festivalin tanıtım toplantısı ise Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi. 58 ülkeden 522 filmin başvuru yaptığı festivalde, bu yıl ilk kez Festivalin ‘İnsani Bakış’ belgesel seçkisinde yarışan bir yapıma Türk Kızılay tarafından ‘Kızılay İnsani Bakış Ödülü’ verilecek. Festivalin yarışma kategorisine 189 film başvururken, İnsani Bakış Belgesel Yarışması kategorisine 89, Panaroma kategorisine 266, Kırk Yıllık Hatır kategorisine ise 13 film başvuru yaptı. Festivalin bu yılki jüri başkanlığını, ilk kısa metrajlı filmi ‘Kıyıda’ filmi 1998’de Cannes Film Festivali’nde yarışmalı ana bölüme seçilen, bu filmiyle çeşitli ulusal ve uluslararası festivallere de katılarak birçok ödül alan Ebru Ceylan yapacak. Festivalin bu yılki jüri üyeleri ise Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi adlı romanını beyazperdeye uyarlanan Şambala filminin görüntü yönetmeni Akzholtoy Bekbolotov, Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Tv Bölüm Başkanı, sinema eleştirmeni Murat Tırpan ve ‘Küçük Kadınlar’, ‘Çalıkuşu’, ‘Yılanların Öcü’, ‘Diriliş; Ertuğrul’, ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizilerinin başarılı oyuncusu Hande Sorel yer alıyor. Festivalin bu yılki afişi de lansmanda kamuoyu ile paylaşıldı. Tasarımına İranlı sanatçı Elahe Behin’in imza attığı afişte, festivalin Türkiye’den bütün dünyaya yayılan dostluk teması vurgulandı.
 
“Biz de bu festivalle nefes alıyoruz”
 
Festival Onursal Başkanı olan Kızılay Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık, “Kızılay olarak insanın ıstırabını, dertlerini ve acılarını odağa alan bir varlık sebebimiz var, onun onurunu korumaya çalışıyoruz, güçlendirmeye çalışıyoruz ve derdini çözmek için başkalarını dayanışmaya çağırıyoruz, empatiye çağırıyoruz. Aslında insanlığa çağırıyoruz. Hepimiz insanlığın parçalarıyız, onu korumak zorundayız. İnsanın anlam arayışına sanatın eşlik etmesini, yaşadığı farklı özellikleri, dünyaları ön plana çıkarabilmeyi, ayrıca bunu sanatsal platformlarda yapan tüm dünya sanatçılarına ulaşmak için çalışıyoruz. Biz de bu festivalle nefes alıyoruz. Bu yıl, bozkırımızın yanık sesi, Bektaşi, Garip, Abdal kültürünün belki son temsilcilerinden, o ‘gönül’ dediği şeyi dünyaya çok iyi anlatan, ömrünün sonuna kadar mütevazılığını koruyan, kendisine devlet sanatçısı unvanı verildiğinde “ben halkın sanatçısıyım” diyen Neşet Ertaş anısına yapıyoruz. İnsani Bakış Bölümü Kızılay’ın odaklandığı alanda bazı belgeseller yer alacak. Bu atmosferi Suriye, Somali, Arakan’daki mülteci kamplarına, sanata biraz uzak görünen insanlara taşımaya çalışıyoruz. Çünkü insanın bedeni acıktığı gibi ruhu da acıkıyor, bedeni yaralandığı gibi ruhu da yaralanıyor. İnsanın bütün boyutuyla desteklenmesi gerekiyor, sanata bir gıda olarak bakıyoruz.  Emeği geçen arkadaşlarımıza, danışma kurulumuza, jüri üyelerimize, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
 
“Hedefimiz sinemacılarla bir dostluk köprüsü kurmak”
 
Festivalin programını açıklayan Festival Direktörü Faysal Soysal da “Ana hedeflerimizden biri, özellikle yaşadığımız dönemde savaşların kin ve nefreti artıran tarafına bir merhem olmak, dostluk kavramını gündeme taşımak. Özellikle dostluk kavramı sanat eserlerine yansıdığı zaman özellikle tam bağımsız ve özgür bir anlayışa sahip kısa filme yansıdığı zaman güçlü oluyor, nitekim dostluğun da böyle samimi birtarafı var. Bir diğer hedefimiz de dostluk kavramını geliştirmek, onu kısa film diliyle yeniden inşa etmek, bütün dünyanın sinemacılarıyla bir dostluk köprüsü kurmak. Anadolu coğrafyasında dostluğa dair muazzam bir birikime sahibiz, ozanlarımız, şairlerimiz eserlerinde bunları ölümsüzleştirmişler. Biz de onları daha iyi tanımak ve onların felsefesini haketmek için festivali her yıl birinin anısına yapıyoruz. 2018’de festivalin ilk yılından itibaren yarışmaya seçilen bütün yönetmenleri konuk ediyoruz ve buradaki sinema öğrencileri ile buluşturuyor, dostluk köprüsü kuruyoruz” dedi.
 
Anadolu’nun mayasını bütün dünyaya taşımak
 
Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen ise “Kızılay’ın kurumsal kimliğinin festivalle bütünleşmesiyle birlikte Anadolu’nun mayasını bütün dünyaya taşımak anlamında festivalimizin daha da güçlü olacağını düşünüyoruz.” dedi.
 
Festival Danışmanı Yönetmen Atalay Taşdiken de “Gerçekten az bulunan, her yıl üzerine koyarak ilerleyen bir festival. Gururla izliyoruz. Kısa film sinema için çok önemli, kısa filmcilerin kendini bir sinemacı olarak hissettirilmesi çok önemli” dedi.
 
Festivale destek veren Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, “Biz bu tip organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan mutlu ve gururluyuz.  Evet, festivaller çok zor imkanlarla yapılıyor, biz de destek olmaya çalışıyoruz, her zaman da olmaya devam edeceğiz” dedi.
 
Festival gösterimleri ve etkinlikler ücretsiz
 
Türk Kızılay çatısı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen festivalin ana sponsorluğunu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Halk Bank üstleniyor. Beyoğlu Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi’nin de büyük destek sağladığı festivalin global iletişim ortaklığını Anadolu Ajansı üstlenirken, Fono Film, Türk Medya, Sinefesto, TSA, İnterpress, Artizan Sanat ve Filmarası gibi birçok sinema ve medya kuruluşu da festivalin destekçileri arasında. Festivalin organizasyonunu ise Balkon Yapım gerçekleştiriyor. Festivalin film gösterimleri Avrupa yakasında Atlas Sineması’nda, Anadolu yakasında ise Kadıköy Sineması’nda gerçekleşecek. Atlas Sineması’nda ayrıca söyleşi, master class etkinliğine yer verilecek. Festival süresince ayrıca Beyoğlu Akademi’de söyleşi, Artizan Sanat’ta ise belgesel gösterimleri ve söyleşi etkinliklerine imza atılacak. Festivaldeki bütün gösterimlere ve etkinliklere dileyen herkes ücretsiz katılacak.

#Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali
Yorumlar (0)
banner35
16
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 11 21
7. Manisa FK 12 19
8. Rizespor 11 18
9. Bandırmaspor 12 18
10. Altay 13 15
11. Sakaryaspor 12 15
12. Göztepe 11 14
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23