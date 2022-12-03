Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödülleri verildi

Törenin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı mesajı okundu. Ardından Kızılay ve Kızılhaç hareketinin 7 temel ilkesi, 7 gönüllü tarafından okundu. Bu ilkelerin "İnsanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllü hizmet, birlik, evrensellik" olduğu ifade edildi.

Kısa film gösterimlerinin izlendiği etkinlikte, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Ruben Cano ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık konuşma yaptı.

Bugün aktif olarak dünyada kayıt altına alınmış 800 milyon gönüllüden bahsedildiğini söyleyen Kerem Kınık, "İnsanlığa iyiliği taşımak için buradayız. Gönüllülüğü aslında bir sorumluluk olarak bilenler olarak buradayız. Olanın olmayana, bilenin bilmeyene, sevinenin sevilmeyene borcunu ödemektir gönüllülük. Toplumda iyi şeyler yapmaktır. Topluma örnek olmaktır." ifadelerini kullandı.

Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, çevre duyarlılığı konusunda sıfır atık bilincinin gelişmesindeki gönüllü katkısıyla muazzam bir çığır açtığını dile getirdi.

Yusuf İslam'dan görüntülü mesaj

Emine Erdoğan'ın da konuşma yaptığı törende, ödüller verildi.

"STK" kategorisinde ödül alan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım adına İHH Mütevelli Üyesi Osman Atalay, "İlham Veren Gönüllü" kategorisinde Cemal Güdül adına Muhammed Zahid Güdül, "Engelleri Aşan Gönüllü" kategorisinde Namık Tuncel, "Afet Gönüllüsü" kategorisinde Yunus Emre Güzel, "Jüri Özel Ödülü" kategorisinde ise Emre Bark, ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

"Uluslararası" kategoride ödüle layık görülen İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın ödülünü Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın elinden Majid Hussain ve Muhammed Sulaiman aldı. Törende, Yusuf İslam'ın programa gönderdiği görüntülü mesaj yayınlandı.

Törende, AFAD Başkanı Yunus Sezer, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat adına THY Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir'e de ödülleri verildi.

Ödül alan diğer kurumlar ve isimler şöyle:

"TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Borusan Holding Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Özkan, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü Zülal Öztürk Kaya, Gedik Radyo Programcısı Serpil Güzel Ün, voleybol antrenörü Giovanni Guidetti adına Can Ünsal, Çorbada Tuzun Olsun Derneği Başkanı Ahmet Türker, AHBAP Başkanı Haluk Levent, TEGV Gönüllü Operasyonlar Müdürü Aykut Saka, Kosta Rika Kızılhaçından Luis Guillermo Rojas Marin, Pakistan Kızılayından Muhammad Irshad-Asghar Khan, Genç Kızılay Sakarya Başkanı Ceren Yağız, Kızılay Şaphane Temsilcilik Koordinatörü İbrahim Tokyay, Kızılay Urla Temsilcilik Koordinatörü Nurgül Saltık, Kızılay Sur Şubesi Kadın Başkanı Hatice Demir, Kızılay Hatay Şube Başkanı Şükrü Kudret Özbakış, Kızılay Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu, Kızılay Cizre Şube Başkanı Salih Sevinç, Kızılay İzmir Şube Gönüllüsü Selma Yıldız, Kök Hücre Bağışçısı Mehmet Levent Sürek, İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Gzt Sosyal Medya Yöneticisi Suat Özdemir, NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri adına sunucu Ahmed Arpat, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gönüllü Halil Demir, Kızılay Şenlendirme Platformu Orhan Ölçer."

Ödüllerin verilmesinin ardından Manga solisti Ferman Akgül, "Sensiz Olmaz" şarkısının tanıtımını yaptığı mini konser verdi.