Ülker'den küçük Defne'ye sürpriz

Defne ve Ece isimli ikizlerden Defne, çikolataların üzerinde adı yazılı olmayınca Ülker'den Defne'ye jest geldi.

Ülker, neden Ece çikolatası var da Defne çikolatası yok diye ağlayan Defne bebeğe Ülker "Defne" yazılı çikolata gönderdi.