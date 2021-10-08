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Ülker'den küçük Defne'ye sürpriz

Ülker, kendi adı yazmadığı için ağlayan Defne'ye kutusunda “Defne” yazılı çikolata yolladı.

Genel 08.10.2021, 22:40 08.10.2021, 22:51
Ülker'den küçük Defne'ye sürpriz

Defne ve Ece isimli ikizlerden Defne, çikolataların üzerinde adı yazılı olmayınca Ülker'den Defne'ye jest geldi. 

Ülker, neden Ece çikolatası var da Defne çikolatası yok diye ağlayan Defne bebeğe Ülker "Defne" yazılı çikolata gönderdi.

#Ülker #defne
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