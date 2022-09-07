Ülke genelinde yasa dışı bahis ve kumar denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik ülke genelinde 9 bin 602 ekip ve 31 bin 873 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Uygulamada, yasa dışı bahis oynatılan bir iş yerindeki 20 kişi hakkında adli işlem, 69 kişi hakkında ise yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak, 46 bin 265 lira para cezası uygulandı. Bu kapsamda, 14 kişi gözaltına alındı. Uygulamada, başka suçlardan araması bulunan 264 kişi de yakalandı.

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında ise 18 bin 515 iş yeri ile deniz araçları ve 412 dernekte denetimler yapıldı. Bu uygulamada da 38 şüpheli gözaltına alındı, araması bulunan 317 kişi yakalandı. Ayrıca 96 kişiye adli, 473 kişiye idari işlem uygulanarak, para cezası kesildi.

67 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapılan uygulamalarda, 3 bilgisayar, 4 tabanca, 4 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 61 mermi, 8 kumar/oyun makinesi, 3 tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 bin 395 kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar malzemeleri ele geçirildi.