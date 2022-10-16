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Ülke genelinde kumar ve yasa dışı bahis denetimi: Aranan 659 kişi yakalandı

Ülke genelinde gerçekleştirilen “Yasadışı Bahis” ve “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” denetimlerinde 115 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı, para cezası uygulandı. 30 kişi gözaltına alındı, aranan 659 kişi de yakalandı.

Genel 16.10.2022, 15:22
Ülke genelinde kumar ve yasa dışı bahis denetimi: Aranan 659 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; “Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis” suçlarına yönelik ülke genelinde 9 bin 790 ekip, 32 bin 691 personelin katılımıyla
“Yasadışı Bahis” ve “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulamaları yapıldı.

Yasadışı Bahis uygulamasında, 97 yasadışı bahis oynatılan iş yerinde, 105 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 115 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı, para cezası uygulandı.

16 şahıs gözaltına alındı, 323 aranan şahıs yakalandı.

Çok sayıda iş yeri hakkında idari işlem yapıldı

Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulamasında; 17 bin 480 iş yeri ile deniz araçları ve 450 dernekte, 14 şahıs gözaltına alındı, 336 aranan şahıs yakalandı. 294 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

236 şahıs hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 98 umuma açık iş yeri ve derneğe ise idari işlem yapıldı.

Yapılan uygulamalarda; 1 adet yazıcı, 40.615 TL para, 7 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 41 adet mermi, 29 adet kesici/delici alet, 20 adet kumar/oyun makinesi, 2 adet tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 1938 adet kaçak sigara ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi. 

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