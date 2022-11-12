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Ülke genelinde "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" eş zamanlı olarak yapıldı

Ülke genelinde "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" eş zamanlı olarak yapıldı.

Genel 12.11.2022, 19:14
Ülke genelinde "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" eş zamanlı olarak yapıldı

AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi’nin 23'üncü yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57’de Türkiye geneli ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı.

Kaynak: AA
#deprem #Tatbikat
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