Üç güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıyla ilgili aranan terörist yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2016'da 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terör örgütü PKK üyelerinden olduğu iddiasıyla aranan Rıdvan Hozman, İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul​​​​​​ Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri terminal içerisinde yaptığı denetimlerde, risk analizi uygulaması kapsamında 19 Eylül’de Ankara’dan İstanbul’a gelen bir yolcudan şüphelendi.

Bunun üzerine güvenlik kameralarından takibe alınan yolcu, taksi beklediği sırada polis ekiplerince durdurularak kimlik kontrolü yapıldı.

Kontrolde söz konusu kimliğin sahte olduğundan şüphelenen ekipler, bu kişiyi parmak izi kontrolüne götürdü.

Kimliğin sahte olduğunun belirlenmesi üzerine parmak izi kontrolü yapılan şüphelinin, 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinelerinin güvenliğini sağlayan 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olduğu iddiasıyla aranan Rıdvan Hozman olduğu tespit edildi.

Terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan aranan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.