Üç ayların başlayacağı tarih belli oldu

Müslümanların en kutsal günlerine ev sahipliği yapan olan Ramazan ayı, üç ayların son 30 gününde yaşanacak. Yeni yılda ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk oruç tarihi 2022 dini günler takviminde belli oldu. İbadetlerin yapılıp, oruçların tutulacağı üç aylarda Müslümanlar sabır ve hoşgörüyü ön planda tutacak.

2022 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Miladi takvime göre mübarek üç aylar 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacak. Hicri takvime göre 1 Recep 1443 tarihinde başlayan üç aylar, kandil günlerini ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği günü barındırması dolayısıyla İslam alemi için faziletli kabul edilir.

Mübarek üç ayların sonuncusu Ramazan ayının ilk orucu ise 2 Mayıs 2022 Pazartesi tutulacak. İlk teravih ise 1 Mayıs 2022 Pazar günü kılınacak.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR? ÜÇ AYLARDA NASIL İBADET EDİLİR?

Mübarek üç aylar Recep, Şaban, Ramazan aylarını içerir. Recep ayı başlangıcı aynı zamanda üç ayların başlangıcıdır. Üç aylar içerisinde Regaib Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili yer alır. Öte yandan Kadir Gecesi de üç aylar takvimi içerisinde bulunuyor. Aynı zamanda Ramazan ayı ile birlikte oruç ibadeti başlar ve sonunda Ramazan Bayramı kutlanır.

Hem kandiller, hem de Ramazan habercisi olmasıyla dolayısıyla üç aylar İslam alemi için büyük öneme sahiptir.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed, Recep ayı girdiğinde, "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" diye dua etmiştir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259)

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (Bakara, 2/184-185)

Recep ve Şaban aylarında ise, Hz. Muhammed'in diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79)

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

6 Kasım 2021 Cumartesi / Rebiülahir Ayının Başlangıcı

5 Aralık 2021 Pazar / Cemaziyelevvel Ayının Başlangıcı

4 Ocak 2022 Salı / Cemaziyelahir Ayının Başlangıcı

2 Şubat 2022 Çarşamba / Recep Ayının Başlangıcı (Üç Ayların Başlangıcı)

3 Şubat 2022 Perşembe / Regaip Kandili

27 Şubat 2022 Pazar / Miraç Kandili

4 Mart 2022 Cuma / Şaban Ayının Başlangıcı

17 Mart 2022 Perşembe / Berat Kandili

2 Nisan 2022 Cumartesi / Ramazan Ayının Başlangıcı

27 Nisan 2022 Çarşamba / Kadir Gecesi

1 Mayıs 2022 Pazar / Ramazan Bayramı Arife Günü

2 Mayıs 2022 Pazartesi / Ramazan Bayramı 1. Gün

3 Mayıs 2022 Salı / Ramazan Bayramı 2. Gün

4 Mayıs 2022 Çarşamba / Ramazan Bayramı 3. Gün

2 Mayıs 2022 Pazartesi / Şevval Ayının Başlangıcı

1 Haziran 2022 Çarşamba / Zilkade Ayının Başlangıcı

30 Haziran 2022 Perşembe / Zilhicce Ayının Başlangıcı

8 Temmuz 2022 Cuma / Kurban Bayramı Arife Günü

9 Temmuz 2022 Cumartesi / Kurban Bayramı 1. Gün

10 Temmuz 2022 Pazar / Kurban Bayramı 2. Gün

11 Temmuz 2022 Pazartesi / Kurban Bayramı 3. Gün

12 Temmuz 2022 Salı / Kurban Bayramı 4. Gün

30 Temmuz 2022 Cumartesi / Muharrem Ayının Başlangıcı (Hicri Yılbaşı)

18 Ağustos 2022 Pazartesi / Aşure Günü

28 Ağustos 2022 Pazar / Safer Ayının Başlangıcı

27 Eylül 2022 Salı / Rebiülevvel Ayının Başlangıcı

7 Ekim 2022 Cuma / Mevlid Kandili

27 Ekim 2022 Perşembe / Rebiülahir Ayının Başlangıcı

25 Kasım 2022 Cuma / Cemaziyelevvel Ayının Başlangıcı

24 Aralık 2022 Cumartesi / Cemaziyelahir Ayının Başlangıcı

2022 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

2022 yılında hicri yılbaşı yani 1 Muharrem 1444 tarihi, miladi takvimde 30 Temmuz 2022 Cumartesi gününe denk geliyor.

Hicri yılın son günü yani 29 Zilhicce 1443 tarihi ise miladi takvime göre 29 Temmuz 2022 Cuma gününe denk geliyor.

Bu iki günde oruç tutmanın sevap olduğu söylenir.

1443 hicri yıl sonu: 29 Temmuz 2022 Cuma

1444 hicri yılbaşı: 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Hicri yılbaşı 29 Temmuz 2022 Cuma gününü 30 Temmuz 2022 Cumartesi gününe bağlayan gece idrak edilecek.