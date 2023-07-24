Twitter'ın logosu değişti
Sosyal medya platformu Twitter'ın "kuş" logosu "X" ile değiştirildi.
Genel 24.07.2023, 15:38
Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter'ın logosunun değiştirileceğini duyurmuştu.
Bugün itibarıyla platformun mavi renkli kuş logosu, "X" oldu.
Öte yandan yeni logo, şirketin California'daki genel merkez binasına yansıtıldı.
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