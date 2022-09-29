Tuzlalı kadın girişimciler 'Ticaretin Kadınları' ile yeni pazarlara erişecek
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Tuzla Belediyesi, Tuzla Belediyesi’nde düzenlenen törenle, Tuzla’daki kadın girişimcilerin ‘Ticaretin Kadınları’ çevrimiçi platformu ile desteklenmesi için iş birliği protokolüne imza attı.
Genel 29.09.2022, 18:02
Kadın girişimcilerin yeni pazarlara ve bilgiye erişimini, yanı sıra özel sektör ve kamunun satın almalarını kadın girişimcilerden yapmasını desteklemek üzere kurulan ‘Ticaretin Kadınları’ çevrimiçi platformunun Tuzlalı kadın girişimcilerin katılımı ile güçlendirilmesini hedefleyen iş birliğiyle, aslen kamu ve özel sektörün mal ve hizmet satın alımları için Tuzla’daki kadın girişimcilerin erişilebilir olmasını sağlamak amaçlanıyor.
İş birliği, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcıve KAGİDER Başkanı Emine Erdem’in ev sahipliğinde Tuzla Belediyesi’nde düzenlenen tören ile kamuoyuna duyuruldu.
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